Selgusid maakonna sotsiaalvaldkonna tunnustuse saajad

Sotsiaalvaldkonna toetamise eest tunnustati Kay Wahlroosi, kes on korraldanud humanitaarabi mittetulundusühingutele Aktiviseerimiskeskus Tulevik ja Ärkamine ning korraldanud õppekäike.

Tegus naine on muu hulgas toetanud Tori valla lastelaagrite elluviimist.

Aasta sotsiaalvaldkonna töötajaks valiti Priit Ruut, kauaaegne POLi sotsiaalkomisjoni liige. Ühtlasi juhib ta POLi rahvatervisekomisjoni. Ruutu tunnustatakse tema oskuste eest luua toimiv ja tugev meeskond, kus iga liikme arvamus on oluline. Samuti hinnatakse kõrgelt tema tugevat ametiasutuste koostöövõrgustikku, mille abil on suurenenud kogukonna turvalisus ja elanike heaolu.

Ruut on märkimisväärselt panustanud koostöö arendamisse päästeametiga, tagamaks Tori valla elanike ohutus. “Priit seisab hea selle eest, et valla sotsiaaltöö areneks jõudsalt, osaledes kõikvõimalikes projektides, millega on võimalik tõsta elanikkonna heaolu,” avaldab POL kodulehel. Ruudu eestvedamisel osaleb Tori vald neljandat aastat puuetega inimeste kodude kohandamise projektiski.