Matsalu kaitse-eeskirja eelnõu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et rahvuspargi loodusväärtused oleksid kaitstud ja säiliks traditsiooniline kultuur. Need väärtused, mille kaitset saab tagada ainult range korraga, on plaanitud sihtkaitsevööndisse, ja need, mille puhul piisab leebemast kaitsekorrast, on arvatud piiranguvööndisse. Kaitsekord arvestab sellegagi, et säiliks traditsiooniline ehitusstiil ja kalapüügiviis.