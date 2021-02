Üle 130 seitsme- kuni 12aastase tüdruku seast osutusid pärast pikka kaalumist nendeks õnnelikeks noorteks, kes kõrvuti kutseliste näitlejatega suvelavastuses mängima hakkavad, kehalt kleenukesed, kuid olemuselt säravad ja särtsakad Agata Apostol Tallinnast ja Elsa Johanna Talvistu Haapsalust. “Ma lootsin, aga ei uskunud nii väga sellesse, et ma tõsiselt võidan. See on väga hea tunne,” märkis Elsa Johanna pärast tulemuste selgumist. “Ma olen samuti väga õnnelik,” täiendas Agata. “Olen mitu aastat käinud teatriringis ja kirikus etendusi teinud.”