Seljametsa järve äärde tõotab tulla puhkekeskus

Populaarne Seljametsa järv sai eel­mise aasta suvel uued eraomanikud. Kui veel mullu detsembris ütlesid omanikud, et järve saatus on lah­tine ja plaane sellega pole, on need nüüdseks siiski tehtud. Detailplaneering muljet avaldava puhkeala loomiseks on koostatud ja ­juba oma­valitsuselegi esitatud.