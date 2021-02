Kabli arutelu võttis luubi alla metsa tõelise väärtuse

Häädemeeste rannamännikud on paikkonna turismiettevõtjatele miljööväärtuslikud ja neid hindavad kõrgelt kohalikud elanikudki. RMK ja mõneti valitsuski vaatavad arutelu kokku kutsunud mittetulundusühingu Rannamänniku Kaitseks meelest metsa ainult majanduslikult. See väärtus, mis tuleneb puhkusest, tervise kosutusest, marjul- ja seenelkäimisest, jääb tähelepanuta.

Metsaökoloog Anneli Palo rääkis, et rannarahvas loeb luitemetsa ammusest ajast oma rahvusmetsaks. Laevad on ehitatud sealt võetud puudest ja mets on meremeestele toiminud maamärgina, mistõttu paljudes kohtades ei tohtinud üldse raiuda.