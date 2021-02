Opositsooni kuuluv sotsiaaldemokraat Kaljuste tõmbas eelnõu esitledes koguni paralleeli kunagise Rail Balticu projekti aruteluga, milles oli palju ebaselgust, aga millesse ometi siin mail usku oli. Nüüd ei kahtlevat raudtee vajalikkuses ega selles, et see tuleb läbi Pärnumaa, enam keegi.

“Kui me teeme sellised olulised asjad ära, muutub Pärnu palju atraktiivsemaks nii meile endile kui kogu Läänemere piirkonnale,” märkis Kaljuste ja kutsus volinikke üles kunstisadamaga jätkama.

Kuigi eelnõu üle puhkes volikogu saalis elav arutelu, siis uusi põhjendusi kunstisadama poolt või vastu ei esitatud ja rahvaesindajate seisukohad sarnanesid novembriistungil kõlanutega. Tollal anti linnavalitsusele ülesandeks kunstisadamaga seoses lisakohustusi mitte võtta ja tühistada selle ehitusluba. Opostitsiooni poolt jäi kõlama, et Läänemere kunstisadamal on jätkuvalt tugev potentsiaal saada turismimagnetiks.

Pärnu linnavalitsus on eelnõu seletuskirjas hinnanud, et uue kunsti muuseumi (UKM) näidatud ehituskohustuse täitmise tähtajad on ebareaalsed ja rahastusallikad selgusetud.