Väikeste lehtede olemuslugude külgede kategoorias püüab teiste hulgas auhinda 13. mai Pärnu Postimehe külg „ Ta soovis, et lastelastel oleks temast ilusad pildid ”, mille kujunduse autor on Janek Talpas-Taltsepp.

Väikeste lehtede avatud rühmas nomineeriti auhinnale Talpas-Taltsepa ja Malle Pirruse 19. veebruari Pärnu Postimehe loodusrubriigi kujundus. Samuti on nominendid Delovõje Vedomostis 12. veebruaril ilmunud „Кто хочет стать пенсионером?” (Jelena Tsenno); Tartu Postimehes 23. jaanuaril avaldatud „Tipp 100. Nemad on Tartu ja Tartumaa kõige mõjukamad” (Artur Kuus) ja 4jaleht (žürii liidetud tööd: infograafika + illustratsioonid), mille autorid on Markus Tamm ja Andre Taal, illustratsioonid Berta Kisand.

Suurte lehtede olemuslugude külgede nominendid on 15. jaanuari Eesti Ekspressi „Üle igasuguste piiride” (autor Tarmo Rajamets); 15. veebruari Eesti Ekspressi „Surm Pamiiris” (Tarmo Rajamets); 22. veebruari Postimehe „Linda Raunet ja Eesti Vabariik – 102 aastat ühiseid mälestusi” (Aili Väronen); 7. novembri Postimehe „Connery. Sean Connery ja Sean Connery sattus lõpuks siiski tüüprolli” (Toivo Luht) ja 17. detsembri Äripäeva “Mis tunne on, kui enam ei jõua?” (autor Estel Eli, illustratsioon Annamaria Bereczkilt).

Suurte lehtede koroonakülgede nominendid on 5. augusti Eesti Ekspressi „Tartu koroonahullu lõbusad seiklused Eestimaal” (autor Tarmo Rajamets, illustratsioonid Heiki Ernitsalt), 6. juuni Õhtulehe „Eesti rahvusballeti karantiin” (Risto Mandre), 13. märtsi Äripäeva „Maailm on haige” (Estel Eli) ja 23. detsembri Äripäeva „Kui intensiivis on kas või üks vaba koht, on mu hing rahul” (Margit Toovere).