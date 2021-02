Kirja autorid arvavad, et parim viis viirus võita on hoopis maskikandmise muutmine kohustuslikuks, nagu seda on tehtud juba mitmes riigis. Nad märkisid, et näiteks laupäeval külastas UKMi seitsme tunniga 150 inimest, kõik kandsid maski ja rühmadesse ei kogunenud.