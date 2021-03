Tellijale

Rohi oli juba üle aasta varem teada saanud, et RMK soovib Lääneranna vallas sinna kanti oma metsadele ligi pääsemiseks teed sisse ajada, sellegipoolest tabas teda kaks ebameeldivat üllatust. Esmalt avastas ta läinud aasta jaanipäeval enda postkastist lepingu, millele riigimetsa majandaja ootas tema allkirja ja mis andnuks RMK-le õiguse raiuda see tee sisse tema metsas.

See leping oleks hulga teega seotud kohustusi pannud erametsaomaniku õlule, ent vastu saanuks vaid raiutud puude eest raha ja õiguse tee ajutiselt sulgeda. “Seal oli terve lehekülg kohustusi. Muidugi ei kiirustanud ma sellist lepingut allkirjastama ja asusin asja uurima, miks nad oma teed ei tee oma maa peale,” rääkis Rohi.

Valdur Rohi sattus raiele peale alles siis, kui töö hakkas juba lõppema ja harvesteri saagiks oli teiste puude seas langenud 15 tamme. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Selgus, et RMK maa peal asus vääriselupaik, mis ei lubanud sinna teed rajada, kuid Rohi silmas, et seal niinimetatud vääriselupaigas oli juba raie tehtud. “Kui ma sellele osutasin, said ka nemad aru, et midagi oli valesti,” sõnas Rohi. Selgus, et tegelikult pole seal vääriselupaika asunud ja see viga polnud teed plaanides veel välja tulnud. Rohi saavutas seejärel läbirääkimistel riigimetsa majandajaga kokkuleppe, et tee rajatakse ikkagi RMK maa peale, ja kauples välja kahemeetrise puhvertsooni oma metsa ääres, kus RMK jätab enda maa peal puud püsti. Samuti oli kirjalikult kokku lepitud, et RMK teavitab Rohit enne tööde algust.

Selle jutu peale, mis ma sealt kuulsin, ei saa ma aru, kas ollakse ebakompetentsed või mängitakse lolli. Valdur Rohi, erametsaomanik 6

Sellega tundus teema lõpetatud ja Rohi oli saavutatuga rahul. Kuid tema poole oli teel teinegi ebameeldiv üllatus. Pool aastat hiljem, 25. veebruaril otsustas Rohi minna ilusat päeva nautima oma metsa ja haaras kaasa saegi, et valdustelt tormimurdu koristada. Kohale jõudnud, avanes talle aga ehmatav vaatepilt: tema maa peal oli kümmekonna meetri laiuselt ja paarisaja meetri pikkuselt puud maha võetud ja virna laotud ning harvester hakkas juba tööd lõpetama.

Rohi esimene reaktsioon oli, et tema vastu on toime pandud metsavargus. Kohe helistas ta politseile ja keskkonnainspektsioonile, kuid esimesest neist ta abi ei saanud. Mingit moodi oli teade jõudnud Rakvere politseijaoskonda, kust Rohile helistati ja öeldi, et nemad selle asjaga ei tegele.

Küll saatis keskkonnainspektsioon oma töötajad sündmuspaika uurima, kuid sealt ei ole Rohi veel vastust saanud. Keskkonnaameti Pärnumaa järelevalve büroo juhataja Toomas Õmbluse sõnade kohaselt pole veel jõutud otsusele, kas on toimunud rikkumine ja tuleb alustada menetlust. “Juhul, kui menetlus algatatakse, selgitatakse selle käigus, kas kahju on tekitatud ja on tarvis rohkem uurida,” märkis Õmblus. Senikaua ei jaga amet rohkem infot.

Valdur Rohi valduste piiri tähistavad metalltoru ja see, ligemale 100aastane piirikivi. Kõik, mis jääb sellest paremale, on riigimaa ja vasakul asub Rohi maa. FOTO: Urmas Luik

Juhtunust sai teada raiet teinud RMKgi, mis võttis Rohiga ise ühendust. “Selle jutu peale, mis ma sealt kuulsin, ei saa ma aru, kas ollakse ebakompetentsed või mängitakse lolli,” ütles Rohi. Nimelt avaldanud riigimetsa majandaja esindajad kahtlust, et nad üldse on vales kohas raiunud. “Räägivad, et GPS näitab: raie jääb nende alale. Tegelikult on kinnistu mõlemas otsas selged maamärgid: ühes otsas ligemale 100aastane piirikivi ja teises metalltoru – kinnistupiir läheb sirgelt nende vahelt. Nad ei saa aru, et nende kinnistu jääb paremale poole ja minu oma vasakule, kus nad raiusid,” selgitas Rohi, kes oli riigimetsa majandajale juba suvel kohapeal näidanud, kus need tähised asuvad ja kust jookseb kinnistupiir.

Siiralt palume vabandust juhtunu pärast! Aivar Laud, ​ RMK Edela regiooni juht 6

RMK käis siiski maamõõtjatega kohal ja seeläbi sai ettevõttele selgeks, et nad on ikkagi eksinud. “Selgelt on see metsavargus toimunud ja nad leidsid, et peavad ikka kuidagi hüvitama ka,” sõnas Rohi. Kuid talle väideti, et hüvitatakse vaid jämedamad, üle kaheksasentimeetrise läbimõõduga puud.

See nörritas erametsaomanikku. “See on ju tulevikumets ja saamata jäänud tulu. Ja ma ei mõtle, et see on minu oma, vaid minu järeltulijate oma,” põhjendas ta.

RMK Edela regiooni juht Aivar Laud avaldas kahetsust, et ekslikult raiuti mõne meetri laiuselt eramaal. Ta põhjendas, et era- ja riigimaa vaheline piir oli tähistatud puudulikult. “Siiralt palume vabandust juhtunu pärast!” ütles Laud. Ta lubas, et maaomanikule hüvitakse eksliku raiega tekkinud kahju. Lisades, et ei pea paika väide, nagu RMK ei hüvitaks peenemat kui kaheksasentimeetrist materjali.

Rohil õnnestus raiele veel enne peale saada kui harvesteri läbi oleks langenud ka männisalu tema maa peale jääv osa. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

“Soovi korral istutame ekslikult lagedaks raiutud pinnale kevadel uued kuused ja tammed,” ütles Laud. Kahju suuruse suhtes pole tema sõnutsi veel kokkulepet, kuna täpne metsamaterjali kogus selgub, kui puit on kokku veetud.