Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kinnitas, et Pärnu kunstihoone püsib 11 riiklikult tähtsa kultuuriobjekti kandidaadi seas, kuid ta ei andnud suurt lootust, et suvepealinna uus kunstitempel pälvib riigilt rahastuse. Esialgu kuulus samasse nimistusse Läänemere kunstisadamagi, kuid langes nii omavalitsuse toetuse puudumise kui muude segaste asjaolude tõttu detsembris sellest valikust välja.