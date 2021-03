Umbusaldusavaldus linnapea Romek Kosenkraniusele

Pärnu linnavalitsus Romek Kosenkraniuse juhtimisel on juba alates 2018. aastast otsinud võimalusi Lootsi 10 riigikaitsemaale sihtotstarvet eirates korruselamu rajamiseks. 01.02.2021 andis Romek Kosenkraniuse juhitud Pärnu linnavalitsus välja ehitusloa (korraldus nr 78) vabatahtlike päästjate maja ehitamiseks riigikaitsemaale olukorras, kus linnavalitsusel puudub igasugune informatsioon võimalikest hoone riigikaitselise sihtotstarbega seotud kasutajatest, mis põhistaks nimetatud ehitusloa väljaandmist. Nimetatud otsusega on Pärnu linnavalitsus tegelikkuses andnud Pärnu jõe kaldale ehitusloa sisuliselt kortermaja ehitamiseks vabatahtlike päästjate maja sildi all. Tegemist ei ole ainuüksi õigusliku probleemiga, mida saab lahendada kohtumenetluses. Tegemist on väärtusprobleemiga, mille lahendamise edasilükkamine kutsub sisuliselt üles mitte järgima Pärnu linna planeeringuid ja otsima seaduse sätet ja/või mõtet eirates võimalusi nii linnavalitsuse kui ka naabrite pahatahtlikuks eksitamiseks. Linnapea sarnane soosiv tegevus õõnestab linnavalitsuse enda loodud regulatsioone ja kahjustab jämedalt elanike õiglustunnet. Lootsi 10 ehitusluba ja see, et Romek Kosenkraniuse juhitud Pärnu linnavalitsus kiitis heaks selle varjus rajatava kortermaja, julgustab avalikkust mitte arvestama Pärnu linna planeeringuid ja kinnitab, et osale arendajatest Pärnu linnvalitsuse loodud õiguslikud reeglid ei kehti. Tagantjärele hinnates oli Lootsi 10 kinnistu linnale omandamata jätmine enne avalikku enampakkumist (2018) varjatud käik korruptiivse maiguga ebaseaduslikus protsessis. Ehitusloa allkirjastamisega on linnapea Romek Kosenkranius tõstnud arendaja ärihuvid kõrgemale piirnevate kergliiklustee kasutajate, naaberkinnistute, avaliku veesõidukite slippi kasutavate merepäästjate, kutseliste kalurite ja harrastuskalastajate, veesportlaste ning lõpuks kõigi isikute turvalisusest.

Tulenevalt eeltoodust ei pea Eesti Reformierakond, erakond Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond võimalikuks Romek Kosenkraniuse jätkamist Pärnu linnapeana.

Pärnu linnavolikogu Eesti Reformierakonna, erakond Isamaa ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikmed Irina Talviste, Toomas Kivimägi, Jüri Lebedev, Jane Mets, Enn Raadik, Toomas Rõhu, Laura Kiviselg, Väino Linde, Eino Ojandu, Andres Metsoja, Jaanus Põldmaa, Aare Arva, Rain Jung, Ilme Seepere, Mati Sutt, Kai Oraste, Siim Suursild, Peeter Prisk, Kalev Kaljuste

18.03.2021 Pärnus