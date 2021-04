Wasa teavitas terviseametit privaatspaa plaanist

Seni avaldatud fakt, et terviseamet ei teadnud Wasa plaanist hakata aprillis privaatspaa teenust pakkuma, osutus valeks ja seetõttu pole kohane väita, et Wasa ja teisedki spaahotellid üritasid ajal, mil veekeskused on ­viiruse leviku tõkestamiseks suletud, piirangutest mööda hiilida.

Wasa esindajad teatasid juba mõni päev varem, et nad on saatnud terviseametile ­päringu koroonapiirangute tõlgendamise kohta, uurides, kas privaatspaa teenust võib piirangute ajal pakkuda. Terviseameti esindajad väitsid esi­algu, et nad pole sellist kirja saanud, ent hiljem selgus, et see on jäänud kahe silma vahele.