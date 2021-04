Kaitsealuse karulaugu kasvukohta räsis harvendusraie

Metsaraie avastanud pärnakas ütles, et valus oli vaadata, ­kuidas väikesed karulaugud punnitasid ennast läbi traktorijälje. FOTO: Urmas Luik

Pärnakas Malle sai ehmatuse osaliseks, kui avastas, et looduskaitse alla kuuluva karulaugu kasvu­kohas Häädemeeste vallas, kus ta on käinud viis aastat seda küüslaugumaitselist taime oma tarbeks noppimas, on metsa raiutud. “Väikesed karulaugud punnitasid ennast läbi traktorijälje. Valus oli seda vaadata,” kirjeldas ta nähtut.