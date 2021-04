MTÜ Pärnu Kristlik Erakool esitas veebruari lõpus Pärnu linnavalitsusele taotluse saada arvamuskiri, mida ühingul on vaja esmase tähtajalise tegevusloa taotlemiseks haridus- ja teadusministeeriumilt. Ühing soovib luba, et alustada õppetööga juba selle aasta 1. septembriks. Kool kavatseb võtta kasutusele kunagise Viisnurga mööblitehase kontorihoone, mis asub Suur-Jõe 48. Erakooliseaduse järgi on tegevusloa taotlemiseks vaja erakooli asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kirjalikku arvamust, mille üle volikogus nüüd otsustati.