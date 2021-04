Koosmeele preemia pälvivad Pärnu juurtega ema ja tütar

Auhinna märksõnad on sel aastal loominguline eneseväljendus ja kodanikuaktivism. AEF tunnustab Kasearu ja Orupõllu koostööd perevägivalla teema elulise ja kunstilise esiletõstmise ja lahenduste pakkumise eest.

Näituse valmimisel töötas kunstnik umbes 30-liikmelise naisterühmaga, kellega läbis eri tüüpi loovteraapia, et aidata neil kogetust üle saada.

“Pandeemia ajal on koduvägivald tõusnud ja kardetavasti jäänud senisest rohkem suletud uste taha,” märkis AEFi juhataja Mall Hellam. “Seda enam peame sellest probleemist avalikkuses rääkima ja näitama, et isegi väljapääsmatuna tunduvatest olukordadest on võimalik eluga edasi minna. Flo Kasearu ja Margo Orupõld suudavad seda lootuskiirt pakkuda.”