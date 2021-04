Jüripäev lisab põllutöödele hoogu

“Aeg on vist edasi läinud, vanarahva tarkused on hakanud natuke ajast maha jääma. Meie hakkasime põllutöödega sealt pihta, kus saime, ja teeme seda, mida saame,” rääkis ­Pärnumaa ühe tuntuma põllumajandusettevõtte AS Vändra tootmisjuht Kaido Madisson.