Tori valla noori ootavad peagi uued ajaviitekohad

Sindis on rulapark juba aastaid olnud, kuid see on amortiseerunud ega vasta tänapäeva nõuetele. Mullu sügisel vahetas park asukohtagi, kolides kunagise kohviku naabrusest seltsimaja ette. Uue pargi tarvis rajatakse Sinti 17x35meetrine asfaltplats. Are ja Sauga noortel seni rulaparki polnud, kuid peagi saavad sealsed nooredki võimaluse õues aktiivselt aega veeta.

“Hindasime, et praeguses olukorras on mõistlikum teha kolm väiksemat parki eri piirkondadesse, et rohkem noori saaks rulatada, kuna paljudel neist pole võimalik sõita kodukohast kaugemale. Plaanime noortekeskustesse soetada rulad, et need, kel sõiduriist puudu, saaksid seda laenutada ja sõitmist proovida,” rääkis Tori vallavanem Lauri Luur. Kinnitades, et kõrvuti noorte vaba aja sisustamisega on eesmärk vältida suure müra tekitamist ja tagatud peab olema rampide kasutajate ohutus.