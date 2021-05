Pärnu Ehitajate tee äärse firma müügiesinduse kohta märkis Pelt, et juhuslikule sisseastujale on seal ainukesed tuttavad tooted voolikurullid ja suruõhu­seade, mis meenutab õlleankrut. Sestab satub erakliente esindusse aastas kõige rohkem viis: inimesed, kes otsivad mõnd spetsiifilist detaili. Põhiklientuuri moodustavad tööstusettevõtted, kellele Peltoc müüb edasi tootmisseadmeid, hooldab neid ja valmistab eritellimusel lisaseadmeid. Nõudlus eritellimustoodete järele on nii suur, et tööjärg on juba aasta lõpuni ees. Seadmeid, mida firma järjepidevalt hool­damas käib, leidub üle Eesti pool tuhat.