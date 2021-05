Rahandusminister pani Pärnumaa kiratsevate palkade mure erasektori õlule ja vähendas sillaehituse tuhinat

Tellijale

Pärnumaal on keskmine palk väga madal, riigis tagantpoolt neljas. Isegi madalam kui Ida-Virumaal. Palju räägitakse vajadusest toetada Ida-Virumaad. Kas Pärnumaale on samuti midagi ette nähtud, et siinne palk tõuseks?

Ida-Virumaal on täiesti omaette proovikivi vabaneda põlevkivi lõksust. Selles mõttes ma neid kahte maakonda ei vastandaks. Ei tahaks öelda, et Ida-Virumaale on liiga palju investeeritud. Ma arvan, et see on olnud ja on hädavajalik.

Pärnumaal on lähiaastatel võimalus päris suurt kasu saada euroraha investeeringutest. Meil on tervikuna Eestis järgmisel neljal aastal kokku kasutada kaheksa miljardit eurot. Tahaks innustada kõiki, ka Pärnumaal, neid võimalusi kasutama.