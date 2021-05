Kilingi-Nõmmes jätkub suur teede remontimine

“Käimas on tõesti Kilingi-Nõmme kõigi aegade mahukaim tänavate ja kõnniteede remont ja ehitus,” kinnitas Saarde vallavalitsuse haldusnõunik Martti Rooden. “Peale selle rekonstrueerime bussijaama esise platsi ja tervisekeskuse ning klubi parkla ja parendame tööde käigus sademeveesüsteemi kesklinna piirkonnas ja parklates.”

Peatöövõtja on AS TREF Nord. Tööde maksumus jääb veidi alla miljoni euro ja tähtaeg on 1. september.