Pärnumaa põllujalutus algas kollase välja äärest

Teraviljakasvatajate kohaliku põllupäeva koha Audru osavallas valis selle korraldaja Skandagra sihiteadlikult, sest Põldmaa ettevõte on nende koostööpartner ja osaühingu ligemale 800 hektarist on suurem osa mitut sorti talirapsi, -nisu ja -odra all. Väiksemal pinnal tärkavad kaunviljad hernes ja uba.