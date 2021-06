Uus nädal toob hoovihmad ja äikese

Ööl vastu esmaspäeva püsib enamasti selge ilm. Puhub põhjatuul 1-5 m/s. Sooja tuleb 8–14 kraadi. Esmaspäeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mandri sisealade sajab mitmel pool hoovihma, pärastlõunal on äikeseoht. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2–4 meetrit sekundis. Sooja tuleb 21–25 kraadi, meretuulega rannikul 15 kraadi kandis.

Ööl vastu teisipäeva on tulemas selge või vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub põhjakaare tuul 1–5 m/s. Sooja tuleb 8–14 kraadi. Teisipäeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, varitseb äikeseoht. Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Puhub põhjakaare tuul 3–9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 20–25 kraadi, meretuulega rannikul 15 kraadi kandis.

Ööl vastu kolmapäeva püsib ilm sajuta, selge ja vähese pilvisusega. Puhub idatuul 2-7 meetrit sekundis. Sooja tuleb 7–12, meretuulega rannikul kuni 14 kraadi. Kolmapäeval on oodata vähese ja vahelduva ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikesevõimalus, suurem on saju tõenäosus lõunapoolsetes maakondades. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub kirdetuul 3–9 meetrit sekundis. Sooja tuleb 22–25 kraadi, meretuulega rannikul 15 kraadi kandis.