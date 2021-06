Poliitikud tohivad nüüd valimispäevalgi agitatsiooni teha

Valimisteteemalises teabetunnis tõi riigi valimisteenistuse (RVT) juht Arne Koitmäe kõige põhilisema uuendusena esile elektroonilise valijate nimekirja, mis enamikus lähiriikides on juba tarvitusel või juurutamisel, kuid Eestis täiesti uus lähenemine. Selle kasutuselevõtt tähendab, et valija ei ole enam seotud elukohajärgse valimisjaoskonnaga, vaid nüüd on võimalus hääletada oma valimisringkonna eri jaoskondades.