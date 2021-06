„Enamik meie linnadest on linnana välja kujunenud juba keskajal – tähistatakse ju järjest linnade asutamise esmamainimise 700. ja 800. aastapäevi,” avaldas muinsuskaitseameti arheoloogiavaldkonna juht Ulla Kadakas. “Tõsi, keskaegset hoonestust enam igalt poolt ei leia, suur osa ajaloost on peidus maa all. Seekordsete Euroopa arheoloogiapäevade ajal soovime huvilistele tutvustada meie linnade neid kohti või nähtusi, mis pärinevad linnade varasest ajaloost. Tahame aidata inimestel neid põnevaid märke lugeda ja paremini mõista.”