Pärnumaa ühistranspordikeskuse vanemlogistik Avo Rahu avaldas, et kõnealust bussi, mis alustab Eidapere raudteejaama peatusest sõitu kell 7.20, on käesoleva kuu algusest kasutanud vaid kolm reisijat. “Sellistes tingimustes on mõistlik kasutusele võtta bussireisi eelnev tellimine telefonitsi, mida me kasutame maakonnas väga laialdaselt ja edukalt,” märkis Rahu.