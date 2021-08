Transpordiameti eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe on varem selgitanud, et pika järjekorra üks põhjusi on töötajate puhkused. “Kuna eelmisel aastal ükski meie eksamineerijatest seoses koroonaviirusest tingitud järjekordade likvideerimisega puhata ei saanud, siis sel aastal oleme lasknud suveperioodil puhata neil, kes seda soovivad,” teatas Kasemäe. Teise põhjusena nimetas ta, et lisandunud on A-kategooria eksamid, mida talvel ei tehtud.