Pärnumaa puhkekeskustes korraldatakse sel suvel kõige rohkem pulmi. Samuti on suvepäevade ja juubelite pidamine populaarne, mis tähendab, et igal viimselgi suvisel nädalavahetusel on uus trobikond inimesi, kelle tähtsat päeva aidata tähistada. Tori vallas Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses on suvi olnud väga töökas ning personal on viimse piirini tööle rakendatud. Igal nädalavahetusel võõrustatakse mõnd pulma ja nädala sissegi mahub mõni juubel või suvepäev.