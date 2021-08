Häädemeeste valla kommunaalettevõtete Vesoka OÜ ja Häädemeeste VK ASi juhataja Madis Mätas tõdes, et aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteem on väga halvas seisus. “Alevikus on kolm pumplat ja keskmine veekadu 70–80 protsenti,” märkis ta. Kaduma läinud vesi läheb ilmselt pinnasesse, kuna maapinnal pole liigvett märgata ja raske on lekkekohti leida.