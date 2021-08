Noorsoopolitseinike tähepanekute järgi on laste toime pandud pisivargused viimasel ajal sagenenud.

Kelly Nurk, kes on üks Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinikest ja tegeleb alaealiste väärtegudega, leiab, et pisivargustest alla 14aastaste laste hulgas ei ole küll saanud probleem, kuid sellest tuleb siiski rääkida. “Oleme täheldanud, et neid juhtumeid on suvel ja kooliaasta alguses rohkem kui ülejäänud aastal,” märkis Nurk.