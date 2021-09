Terviseamet jälgib kodumaakonnas 184 nakatunut, 216 lähikontaktset ja seitset üle viie viiruskandjaga nakkuskollet. Viide koldesse pole viimasel ajal nakatunuid lisandunud. Kaks kollet on terviseameti silmis aktiivsed: neisse on kümne päeva jooksul nakkusjuhtumeid juurde tulnud. Üks neist on Lääneranna valla lastelaager, mille 21 nakatunut, tõsi, ei ela meie maakonnas. Pärnu ettevõtte koldes on 13 nakatunut.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami hinnangul on Pärnumaal olukord stabiliseerunud. “Võrreldes eelmise kolmapäevaga on nakatunute arv 1,6 protsenti langenud, ent arvatavasti kooliaasta algusega see kasvab jälle. Üks koolis käinud nakatunu on täna juba tuvastatud,” lausus Juhkam, lisades, et õpilane käitus nii, nagu poleks pidanud. “Ta tegi eile koroonatesti, ent vastust ära ootamata läks kooli, käis aktusel ja suhtles koolikaaslastega. Päeva jooksul selgus, et test andis positiivse vastuse.”

Juhkami sõnutsi on tegemist sedavõrd värske infoga, et pole veel selge, kui paljude ja millises vanuses koolikaaslastega nakatunu lävida jõudis ja kui palju lähikontaktseid eneseeraldusse jääma peab.

Tänase seisuga on Pärnu haiglas seitse COVID-19-patsienti. Nendest intensiivravi vajas üks, kes on ka juhitaval hingamisel. Nädala tagasi oli haiglaravil 12 koroonat põdejat.

Eile sai siinsest ravilast koju kolm kroonviirusega kimpus olnud patsienti, teist niisama palju tõbiseid lisandus. Pärnu haigla koroonapatsientidest noorim on 38- ja vanim 84aastane. Kõik seitse on Pärnumaa elanikud.

Kuna COVIDi-patsientide arv on nädalaga poole võrra kahanenud, pole Pärnu haigla juhi Urmas Sule jutu järgi olnud vajadust nakkusosakonna voodikohtade arvu statsionaarse ravi arvelt laiendada.

Kokku on Pärnu haiglas pandeemia algusest ravil viibinud 621 koroonapatsienti, kelle seas oli naisi 56 ja mehi 44 protsenti. Kõige nooremad ravi vajajad on olnud paari kuu vanused beebid ja eakaim 101aastane.

79 haiglaravil olnuist (13 protsenti) ei saanud haigusest võitu ja läks manala teed. Viimati heitis Pärnu haiglas hinge 85aastane koroonat põdenud naine, kes suri läinud laupäeval.

Pärnu haiglas surnud COVID-19-patsientide arv 1. laine, märts–juuli 2020: 9 inimest 2. laine, september 2020 – juuni 2021: 68 inimest 3. laine, juuli–august 2021: 2 inimest Andmed: Pärnu haigla

Pärnumaa nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta on 291, Eestis 343. Kõige halvem on seis Võrumaal, kus näit on tõusnud 921ni.