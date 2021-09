Liiklusohutuse auhinnaga tunnustatakse kuni 30 isikut, organisatsiooni või sündmust ning see antakse välja kaheksas kategoorias. Varasemate aastatega võrreldes on lisandunud liiklusohutuse vabatahtliku auhind.

“Viimased aastad on seadnud piiranguid nii igapäevase tegevuse kui sündmuste korraldamisel, seetõttu on eriti oluline märgata neid ettevõtlikke ja tublisid inimesi, kes on leidnud võimalusi panustada liiklusohutusse, ja neid tänada,” ütles transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Katrin Kärner-Rebane. “Esimest korda annab transpordiamet välja liiklusohutuse vabatahtliku auhinna paikkondlikult, et tunnustada neid säravaid inimesi, kes vabatahtlikuna on panustanud oma kogukonna heaks, korraldanud eri tegevust ja jaganud teadmisi liiklusohutuse kohta.”