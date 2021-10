Pärnu Postimehe suvereporter pälvis 4000eurose stipendiumi

“Stipendiumi saamine tähendab minu jaoks seda, et mulle on palju lähemale toodud unistus minna tulevikus välismaale ülikooli ajakirjandust õppima,” rõõmustas Tamm. Ta tõi välja, et ülikoolis õpinguid alustades oli tal kindel soov minna semestriks Šotimaale ülikooli, kuid keeruliste aegade tõttu on ta pidanud seda aina kaugemasse tulevikku lükkama. “Praegu keskendun ajakirjanikuks õppimisele, mida stipendium aitab samuti kindlasti teha,” tõdes üliõpilane.