Kuigi Kaunissaare tegevuse nimekiri Põhja-Pärnumaa vallas on aukartustäratavalt pikk, peab mees oma põhialaks muusikat, mis on kõige rohkem innustanud. “Muusika on ikka enam-vähem kenasti välja ka tulnud,” mõtiskles vastne aukodanik. Kuigi vanasti tuli muusikaga tegelda tihedalt, on nüüd jälle natuke vaiksem periood. “Peab vaatama aastaid ka ja rahulikult oma asja tegema.”