Oma varasematest käikudest jääb riigipeale Pärnust meelde aga sügistalvine mõnus atmosfäär ja pärnakate rattasõidulembus.

Nagu nähtud lavastus ei anna ühest vastust, tõdes Kaljulaid, et ta on viimased viis aastat päris palju mõelnud kultuuri koha üle ühiskonnas. Kultuur on olnud mõnel ajal kellelegi toeks ja mõnel ajal kellelegi ärritaja, samal ajal on kultuur tegelikult viis, kuidas kõige paremini vaielda.

“Sul on lihtsam aktsepteerida seda, mis öeldi,” märkis Kaljulaid. “Aga selleks, et turvaliselt seda ühiskondlikku väitlust kultuuri kaudu pidada, peavad sul olema mingisugused ühesugused maamärgid. 30 aastat tagasi olid meil olemas Tammsaare, Volkonski ja teised, kui me tahtsime vaielda. Aga tänapäeva globaalne kultuur on jälle nii paljutahuline, et ei anna enam ühist vundamenti. Mis nüüd saab? Ma ei tea.”

Tänavu suvelgi kaheks aastaks ÜRO naiste, laste ja noorukite õiguste eestkõnelejaks nimetatuna jätkab Kaljulaid ühiskonnas nõrgemate eest seismist.

“See ei ole töökoht, vaid auamet, võimalus anda hääl nendele, kellel häält ei ole: naistele, lastele, teismelistele. Öelda kõva ja selge häälega välja, et me oleme kokku leppinud: maailmas peab nälg kaduma aastaks 2030. Aga me teeme vähikäiku,” selgitas senine riigipea.

“Meil ei ole pandeemias kuidagi paranenud naiste koht maailmas, ka heaoluühiskonnas on veidi tagasi rullitud aega: naised on taas rohkem koduseinte vahel, rohkem tööta jäänud ja tegelikult on nad ka ju eesliinitöötajad. Aga kui me mõtleme nende riikide peale, kus naiste olukord ei olnud 80 protsenti 100st nagu meil, vaid kümme protsenti ja sealt on midagi ära võetud, siis nemad on nüüd nullis või negatiivses-punases. Seda häält on vaja ja seda on palunud ÜRO peasekretär António Guterres teha järgmised kaks aastat: aidata ÜRO eri organisatsioonidel oma eesmärke saavutada,” avaldas Kaljulaid.

Mõistagi ei jää Pärnumaa Kaljulaidile meelde ainult eilse põgusa visiidiga, sest ta on siin käinud kordi varem muudelgi põhjustel ja alati mitte töö pärast. Endlas nähtust meenub talle esimesena “Oliver Twist” kui väga hea etendus.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid vaatas oma viimasel Eesti ringsõidul koos kaaskonnaga Endla teatri Küünis lavastust “Must lind”. Esiplaanil presidendi majandusnõunik Heido Vitsur. FOTO: Arno Mikkor /presidendi kantselei