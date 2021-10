Pärnakas pälvis korteriühistute liidu tunnustuse

Parima korteriühistu juhi kategoorias otsustas komisjon välja anda eriauhinna “Ühistute tunnustatud parim praktik”, millega tunnustati suvepealinlast Sergei Saglot töö eest kümnes korteriühistus. “Tegemist on ühistujuhiga, kes suudab leida paindlikke lahendusi ka keerulistes olukordades, jõuda konfliktiolukordades kompromissile ja viia vajaliku sõnumi ühtviisi selgelt eri emakeelega korteriomanikeni,” sõnas EKÜLi juhatuse liige Urmas Mardi. “Saglo on alati seadnud esikohale korteriomanike vajadused ja osaleb korteriühistute täienduskoolitustel, et olla kursis innovaatiliste juhtimisvõtetega.”