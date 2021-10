Sügisel läheb aega teenima 68 Pärnumaa noort

Teenistust alustatakse 1. ja 2. jalaväebrigaadis, küberväejuhatuses, toetuse väejuhatuses ja erioperatsioonide väejuhatuses. Väljaõpe kestab kaheksa kuud ja kutsealustest valdav osa on põhiharidusega, kuid leidub ka keskharidusega noori. Omal algatusel on kaitseväkke tulnud 60 protsenti kutsealustest.

Kõik 853 noort on vaktsineeritud vähemalt ühe annusega – see kindlustab kaitsevalmiduse ja ajateenistujate parima väljaõppe.

Kaitseressursside ameti peadirektori Marlen Piskunovi sõnutsi oli seekord suurim katsumus saavutada maksimaalne vaktsineeritus. See tähendab, et mõne juba varem kutse saanud noorte ajateenistuse aega tuli muuta, kuna nad keeldusid kaisesüstimisest. “Oluline on siinkohal meeles pidada, et vaktsineerimata jätmine ei vabasta kedagi ajateenistusest, vaid nende isikute ajateenistus lükkub edasi,” rõhutas Piskunov.