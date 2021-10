Endla teatrijuht Roland Leesment lausus, et tavaliselt tähistab ja arutleb teatrikollektiiv pärast esietendust uuslavastuse üle omakeskis. Seekord aga uuris ta publiku ees lavastaja Laura Jaanholdilt, mis tunne oli tal “Ma teenindasin Inglise kuningat” neli aastat südames kanda, enne kui see lõpuks lavale jõudis. Lavastus pidi välja tulema juba 2017. aastal, kuid eri põhjustel – algul suure saali uue pöördlava tehniliste tõrgete ja vahepeal isegi loobumismõtete tõttu – sündis see nüüd.