EFP (Enhanced Forward Presence) Estonia major Ben Attrell rääkis, et sõdurid on juba paar kuud Tapal usinasti militaartreeninguid teinud, aga nüüd on neil lõpuks mahti ka kohalikesse projektidesse ja kogukonna algatustesse panustada. “See, et aitame kaasa endise sõjaväeala kasutuselevõtule puhkealana, on märk meie pühendumisest kohalikule rahvale,” kinnitas Attrell. Tema ütlust mööda hoolivad NATO ­sõdurid siiralt Eesti inimestest ja tahavad siin olles igal võimalikul viisil kogukonna heaks kaasa lüüa. Attrell toonitas, et sõduritelgi on kasulik vahel treeningubaasist välja saada ja Eestiga tutvuda. “Me teame, kui väga eestlased loodust armastavad, ja meile on Pärnus õunapuude istutamine suur privileeg,” ütles ta.