Kiirtestimine koolides: igast sajast proovist oli positiivne üks

Pärnu maakonna koolidest oli esmaspäeva õhtuks haridus- ja teadusministeeriumile (HTM) oma andmed edastanud 71 protsenti koolidest, kellele küsitlus saadeti.

Koolidest saadud info järgi testis end möödunud nädalal 2354 õpilast ja 570 töötajat. Keskmiselt kontrolliti koolides 64 protsenti kõigist õpilastest ja 66 protsenti töötajatest. Testimisest keeldus 246 õpilast.

Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 32 õpilast ja kolm koolitöötajat ehk iga saja testi kohta anti üks positiivne tulemus.

HTMi andmete järgi on Pärnu maakonnas praegu pool üle 12aastastest õpilastest täielikult vaktsineeritud või viimase 180 päeva jooksul haiguse läbi põdenud, mis on Eesti keskmisest veidi madalam.

Üldhariduskoolide töötajatest on Pärnu maakonnas täielikult vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud üle 88 protsendi (Eesti keskmine 86 protsenti). Siin kandis on kolm kooli, kus on vaktsineeritud üle 70 protsendi õpilastest.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnutsi levib viirus eelkõige vaktsineerimata õpilaste hulgas.

“Paraku saab viirus kätte juba vaktsineeritud õpetajadki, kelle kevadel tehtud vaktsiinide mõju on hakanud vähenema. Seetõttu on väga oluline esimesel võimalusel lasta teha tõhustusdoos,” ütles ta. Tõhustusdoosiga on Pärnu maakonnas vaktsineeritud 18 protsenti haridustöötajatest.

Koos kiirtestimise sisseviimisega koolides jõustus pärast koolivaheaega uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi alates neljandast päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti ja olema koolist eemal kuni proovi vastuse saamiseni. Nii loodetakse võimalikud nakkusahelad varakult katkestada.

Vaktsineeritud haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Eestis on lubatud COVID-19 vastu vaktsineerida alates 12 eluaastast.

Kersna ütles, et kooliperede lausalist kiirtestimist kavatsetakse jätkata selgi nädalal. Edasi on kavas jätkata nende koolipere liikmete kontrollimist, kes pole vaktsineeritud või haigust läbi põdenud.

“Igal koolil on väga suur võimalus teha kõik selleks, et nakatumist vähendada – kasutada kõiki viiruse leviku vähendamise meetmeid, et saaksime oma hariduse hoida avatuna,” lausus minister.

Kokku on Eestis sel õppeaastal 517 üldhariduskooli. HTMi kogutud 457 kooli andmete põhjal testiti eelmisel nädalal üle 95 000 õpilase ja enam kui 19 000 töötajat. Keskmiselt testiti koolides 77 protsenti kõigist õpilastest ja 88 protsenti töötajatest.

Küsitlusele vastanud koolides said nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 849 õpilast ja 108 koolitöötajat.

198 koolis ei olnud möödunud nädalal ühtegi positiivset testitulemust.

Kõige vähem toimus testimisi Ida-Virumaal ja Pärnumaal, kus paljud koolid olid möödunud nädalal distantsõppel. Suurim testitud õpilaste osakaal oli Saaremaa, Tartumaa ja Jõgevamaa koolides.