Rail Balticu (RB) ehituseks on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium arvestanud ligikaudu paarisaja tuhande rekatäie ehitusmaterjalidega. “Nüüd on Lelle–Pärnu raudtee kaubarongide liikumiseks korras, et mitte koormata niigi tiheda liiklusega maanteed,” lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.