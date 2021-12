Pärnu linnapea kuulutas välja jõulurahu

Jõulurahu kuulutamine on üks vanemaid Skandinaavia jõulutraditsioone. Jõulurahusõnumi kuulutamisel loetakse ette Rootsi kuninganna Kristiina käsusõnad, sest just tema valitsusajal, aastail 1632–1654, see tava alguse sai ja meiegi kultuuriruumi jõudis. Jõulurahu kuulutab kombekohaselt linnapea või raesekretär.