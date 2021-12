Kuigi asju on meie kodudes palju, leidub nende seas neidki, mis on meile väga tähendusrikkad ja olulised. Need on esemed, mis otsitakse erilistel puhkudel kappidest välja, pühitakse tolm maha ja asetatakse kodus nähtavale kohale, et need tooksid rõõmu ja meenutaksid toredaid aegu.