Pärnumaa sotsiaaldemokraadid valisid uue juhi

“Viimastel valimistel ei läinud sotsiaaldemokraatidel Pärnus just hiilgavalt, aga meil on tahet ja energiat viia sotsiaaldemokraadid siin uuele tõusule. Meid ja meie väärtusi on Pärnule ja Pärnumaale vaja. Alustame kohe uuel aastal uue hooga,” ütles Ristimets, kes pälvis kohalikel valimistel Pärnus 115 inimese usalduse ja kuulub praegu Audru osavallakokku.