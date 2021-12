Häädemeeste mattub liivakarjääritaotluste alla

Pärnumaale kavandatakse mitut liivakarjääri, mille rajamise põhjendusena on toodud Rail Balticu ehitust, enamik karjääre asub Häädemeeste vallas. FOTO: Mailiis Ollino

Suve lõpus taotles AS TREV-2 Grupp keskkonnaametilt luba rajada Häädemeeste vallas kaks liivakarjääri, et sealt Rail Balticu (RB) ehituse tarvis liiva ja kruusa kaevandada. Amet küsis arvamust omavalitsuselt. Vald, kuulanud ära vallaelanike mured, otsustas jätta karjääride suhtes nõusoleku andmata, kuni ettevõte pole keskkonnamõju veel uurinud. Nüüd aga on firma valla otsuse vaidlustanud.