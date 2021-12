Päästeameti andmetel juhtub enamik õnnetusi täiskasvanud meestega, kes on vägijooki tarbinud. Viimastel aastatel on sagenenud püroseadmetest põhjustatud vigastused laste seas. Just seetõttu on tähtis, et täiskasvanud näitaksid head eeskuju, järgides ilutulestiku kasutamisel kõiki ohutusnõudeid. Seda enam, et suurem osa pürotehnilisi tooteid on mõeldud kasutamiseks vaid täisealistele. Vanusepiirang on märgitud toote pakendil.