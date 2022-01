Lihulas loodeti, et postiteenuste tarvitajad lisanduvad lugejate hulka, kuid seda ei juhtunud. Pildil teenindab postipunkti klienti Lihula raamatukogu töötaja Tiiu Aasrand. FOTO: Urmas Luik

Eelmisel aastal suleti Pärnumaal mitu postkontorit ja need asendati raamatukogus asuva postipunktiga. Kuigi kirjavara laenutajad võtsid postiteenused oma õlule teadmisega, et see nende koormust kuigivõrd ei kasvata, pole neil mõnel pool enam põhitööks mahti.