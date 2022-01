Ettevõtte turundusjuht Ando Kiidron kinnitas, et neil on jätkuvalt huvi avada krõbekana poolest tuntud restoran Pärnumaalgi. “Esimesed olulised toimingud on meil tehtud ja peakontorist oleme ka loa Pärnusse laieneda saanud,” avaldas Kiidron.