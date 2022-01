Veebruarist muutub osalt linnabusside sõiduplaan, kõige rohkem puudutab see Sauga inimesi

Sindis Paide maantee kaudu kulgevad bussid sõidavad veebruarist vaid Tallinna maantee peatuseni ja hakkavad kandma liininumbrit 38. Sauga alevikuni need enam ei sõida, kuid erandina sõidab endiselt Madise peatusse buss, mis väljub Tammeojalt kell 7.47 ja Bussijaama peatusest edasi Sauga alevikku kell 8.15. Säilib ka reis kell 14.40 Madise peatusest Pärnu–Sindi suunas.

Täielikult jääb käigust ära buss, mis seni on väljunud Madise peatusest kell 8.40 ja Tallinna maantee peatusest kell 8.50 ning sõitnud Sindis mööda Paide maanteed.

Sindis Pärnu maantee kaudu sõitvate busside graafik ei muutu ja need jäävad kandma liininumbrit 40. See tähendab, et Sauga alevikku sõidab buss päeval endiselt iga 20 minuti järel.