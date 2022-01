Vuntsitud Reiu raudteesild on taas avatud

Reiu vana raudteesilda kasutavad ühenduslülina aktiivselt nii Paikuse kui Pärnu elanikud, kuna see võimaldab mugavat ja ohutut ligipääsu Reiu jõe mõlemale kaldale jäävatele tervisespordiradadele.

“Mul on väga hea meel, et jaanuarikuusse kavandatud remonditööd said planeeritud tähtajaks valmis ja korda sai Pärnumaale ajalooliselt tähtis sild, mida võib ka pidada omamoodi Paikuse maamärgiks,” rõõmustas Paikuse osavallakeskuse juhataja Marika Valter.