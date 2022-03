Lottemaal saab igal suvel tööd 70 näitlejat, kellest iga päeva naerutab kohapeal külastajaid 29. Programmijuht Hana Kivi oli rõõmus, et huvi töösuve vastu on jätkuvalt suur. “See aasta on rekordarv soovijaid, mis teeb tuju ainult heaks. Leiutajatekülas elab palju eri tegelasi, kelle osatäitjaid otsime,” sõnas Kivi ja lisas, et otsitakse ka ühte või isegi paari Lottet.

Lottemaa ootab noori andekaid näitlejaid selgi suvel külastajaid naerutama. FOTO: Urmas Luik

Kümmekond uut talenti valib välja viieliikmeline žürii eesotsas Lotte kaaslooja Janno Põldmaga. Ülejäänud žüriiliikmed on Hana Kivi ja Lottemaa näitlejad Rasmus Järvesaar, Mattias Metsalu ja Kevin Pisartšik. “Mäletan, et kui 2018. aastal casting’ul osalesin, siis jalg värises ja olin ikka närvis, aga kuna Lottemaa inimesed on kuidagi väga siirad ja mõnusad, tundsin ennast kohe palju vabamalt,” meenutas enda teekonna algust Pisartšik.

Lottemaa programmijuht poetas, et üheksandat hooaega tähistava teemapargi programm on tänavu harjumuspärasest veidi teistmoodi üles ehitatud. Põnevust lisab seegi, et doktor Ave on otsustanud mehele minna ja suvi läbi peetakse pulmi.